國民黨代表選舉黨齡 青年黨員聲請假處分

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多名國民黨青年黨員指控國民黨在黨代表選舉前2個月，提案通過修改候選人黨齡資格，違反信賴保護原則、扼殺青年參與空間；他們在律師陪同下，15日赴法院聲請假處分，要求凍結此提案。中央社記者王揚宇攝 106年3月15日

多名國民黨青年黨員指控國民黨在黨代表選舉前2個月，提案通過修改候選人黨齡資格，違反信賴保護原則、扼殺青年參與空間；他們在律師陪同下，今天赴法院聲請假處分，要求凍結此提案。

國民黨中常委呂學樟等26名中常委提案，黨代表為基層重要幹部，條件應比一般黨員嚴謹，現行候選人資格與新徵黨員資格一樣只須滿4個月，是否適格有疑慮，因此提案修訂第20屆全國代表大會黨員代表選舉規定，候選人黨齡資格規定為1年。

為此，國民黨青年黨員李旨揚、簡皇譽、牛煦庭、許明偉等人今天指出，國民黨在1月10日就公布「第20屆全黨代表選務作業辦法」，但部分中常委卻在3月8日強行提案通過，修改候選人黨齡資格，扼殺青年參與空間。

他們解釋，黨主席與黨代表選舉將於5月20日舉行，16年來國民黨參選黨代表的黨齡規定是要滿4個月，但中常委卻提案將其改為1年，這種突襲式的方式充滿政治算計，也影響黨員權益。

這群青年黨員也說，國民黨還要再敗幾次才會痛徹心扉、真心改革？因此決定向台北地方法院聲請假處分，主張縱使過半常委通過，此提案仍屬違法決議，自應無效，希望法院凍結處分中常會此破壞制度的決議。1060315

(中央社)