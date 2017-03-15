1句「看三小」 KTV唱歌變鬥毆

鼓山警方出動快打到場，帶回涉嫌動手吳姓男子等8人，並在周邊草叢尋獲打人的棒棍和西瓜刀。(劉宥廷翻攝)

警在周邊草叢尋獲打人的棒棍和西瓜刀，全案訊後依傷害罪將8人送辦。(劉宥廷翻攝)

高市博愛路1間KTV凌晨驚傳客人疑互看不順眼而鬥毆，鼓山警方到場，帶回涉嫌動手吳姓男子等8人，並在周邊草叢尋獲打人的棒棍和西瓜刀，受傷的30歲李姓男子頭部及胸部等有多處挫傷，經送醫治療沒有大礙；全案訊後依傷害罪將8人送辦。

警方調查指出，李男昨晚與同事到漢神巨蛋參加公司春酒後，轉往博愛路上一家KTV續攤，席間李男因酒後和同在公司上班的前女友細故鬧情緒，以致李男凌晨結束歡唱，準備步出KTV時，和吳男等一行8人擦身而過，脫口說了句「看三小」，導致慘遭對方痛毆。

(中時)