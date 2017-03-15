電子轉診平台上路2周 僅47％完成轉診掛號
為落實醫療分級，衛福部健保署本月初推動「電子轉診平台」，截至14日晚間，共有1095人次的轉診患者、從517家醫療院所轉出；經2周的統計，全台僅有13家院所，轉診完成掛號比率超過70％，整體平均不到48％。健保署指，不排除有患者轉診2周都還未掛到號，顯示部分醫院對轉診患者仍不夠友善，像是未提供足夠轉診名額等。
電子轉診平台月初上路，有健保特約的院所均可使用該系統。家住桃園的陳小姐，日前因不規則出血而到診所就醫，因診斷懷疑是子宮肌瘤，診所醫師用該平台將她轉至彰基，順利掛到當日門診並接受檢查。
健保署副署長蔡淑鈴指出，電子轉診平台上路2周以來，共517家院所將病人轉診，人次達1095，遭轉入的院所也分布全台各地，醫學中心、地區醫院均有，不像外界擔心的「都往醫學中心擠」。統計顯示，共13家院所的完成掛號比率超過70％，其中林口長庚和台中榮總均達100％，分別在3天、2天內完成所有轉診患者掛號手續；成大醫院則受理達58家院所轉來的患者，受理112人次、完成88人次掛號，三項數字均是上述13家醫院之冠。
但所有轉診人次中，僅510人次、共47％完成掛號。蔡淑鈴解釋，該數字顯示，並非所有院所都對轉診患者那麼友善，甚至不排除轉診超過2周仍未掛到號者，盼透過完成掛號就醫率高的醫院當領頭羊，做為其餘醫院的典範。
林口長庚發言人李學禹指出，全力配合政府醫療分級的政策，該院面對轉診病人，會透過轉診中心優先處理，確保患者都能盡快掛到號，對於一些較難現場掛到號的醫師，也盡力讓轉診患者插號。
(中時)
關鍵字：電子轉診平台
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