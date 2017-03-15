星巴克漲價後影響人潮？ 統一超商總經說...

星巴克昨日推出買一送一活動。（徐力剛）

星巴克日前宣布調整價格引起熱議，雖然昨日在白色情人節應景的推出買一送一活動，但仍有網友認為買氣已不如以往，對於星巴克業績是否因為漲價而受到影響，統一超商總經理陳瑞堂就指出，的確稍微有受到影響。

星巴克在上個月底調漲旗下29個品項產品價格，平均漲幅8%，最高漲幅達16%，有不少人表示拒買，有網友在PTT指出星巴克的買一送一活動感覺漲價後真的蠻多人不買了，不過也有人表示，在士林站前的星巴克，仍然有許多人在排隊。

星巴克的業績有無因漲價而受到影響? 統一超商總經理陳瑞堂昨日也做出回應，根據《中央社》報導，陳瑞堂昨日偕同經營團隊分享去年經營成果時被問到業績問題時表示:「的確稍微有受到影響。」，不過他也表示，去年開始星巴克開始發展星禮程的熟客會員制且相當成功，不再只強調買一送一的優惠活動，要創造新的經營方向。

(中時電子報)