大陸簡政放權4年來實行有成 李克強：將持續推進

大陸4年來推動簡政放權，今年政府工作報告指出，本屆政府要精簡1/3的行政審批事項已提前完成。對此，大陸國務院總理李克強15日表示，簡政放權核心是要轉變政府職能，處理好政府和市場的關係，過程改善名目繁多的行政許可、和各種奇葩證明，這些也都是未來要持續推進的。

李克強說，在推進的過程中，發現其中名堂多，不僅是審批權，還有名目繁多的行政許可、資格認證、各種奇葩證明，讓企業不堪重負的收費等，都屬於簡政放權要繼續推進的內容，中國要在推進過程中，讓政府職能得到轉變，把更多的精力放到該管的事情上來。

李克強坦言，政府確實管了些不該管，束縛了市場主體的手腳，降低了行政效率，甚至影響了政府的公信力。中國必須進行自我革命，刀刃向內，要用壯士斷腕的精神，堅韌不拔地推進，不管遇到什麼樣的問題，都相信有足夠韌性。

李克強說，簡政放權、放管結合、優化服務是三位一體的，也政府要把更多的精力放到事中事後監管和優化對人民群眾服務上，把市場准入放寬了，那就要為市場主體公平競爭營造環境。

李克強表示，透過「互聯網+政務服務」，讓群眾少跑腿、少煩心、多順心。要把更多的力量用於扶貧攻堅、棚戶區改造、義務教育、基本醫療等諸多民生關注的方面，對假冒偽劣、坑蒙拐騙、侵犯知識產權以及涉及食品、藥品、環保等群眾密切關注的違法違規問題要堅決查處。

李克強指出，「簡政放權」簡言之，就是要向依法依規的市場主體發出「前行、前行、再前行」的信號；向依靠勞動創業創新者亮起「可以、可以、再可以」的綠燈；對那些違法違規不良行為，就要及時亮出黃牌，甚至出紅牌罰他下場。

(旺報)