一例一休爭議 中研院長：勞資雙方沒互信

中研院長廖俊智15日在立法院答詢。（姚志平攝）

對於一例一休爭議，中研院長廖俊智15日在立法院表示，主要是勞資雙方沒有互信，應首重如何提升勞工的工作品質，提升整體的競爭力，而不是在於爭執該怎麼休。

(中時)