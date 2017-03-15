3月15日中視午間新聞速速報

郭修延涉猥褻女大生 遭開除

Lamigo桃猿隊日前以「酒後行為脫序」為由，開除選手郭修延，現在爆出原來二月中下旬，在春訓基地的屏東宿舍，郭修延酒後爬到其他樓層的窗台，侵入女大生房間，猥褻女大生，因而遭到開除.

陳麗麗腦溢血病逝 享壽66歲

曾以「小王爺」一角紅遍台灣的陳麗麗昨（14日）晚９點12分因突發性腦溢血病逝於萬芳醫院，享壽66歲。她的妹妹表示，前一晚氣溫驟降，姊姊的血壓飆到200多，隔天一早緊急送醫，已經沒有意識，直接進了加護病房，但仍不敵病魔與世長辭

美東北暴風雪 四州緊急狀態

美東遭到入冬以來最強暴風雪侵襲，紐約市宣布進入緊急狀態，所有公立學校停課，紐約、紐澤西、賓州、維吉尼亞等四個州，都宣布進入緊急狀態。全美超過7700架次的航班因為大雪取消。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)