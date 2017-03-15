咳嗽時手捂口鼻對嗎？陸專家這麼說

大多數人咳嗽或打噴嚏時都會用手捂著口鼻，但有中國大陸專家說，其實這並不科學，反而令細菌更易擴散。

廣州日報今天報導，廣東省疾病預防控制中心首席專家、傳染病預防控制所長何劍峰說，以往教導大人和孩子咳嗽、打噴嚏時要手捂口鼻，以免病毒四散傳播，這是錯誤的。

他解釋，因為手捂的結果，就是病毒全跑到手上了，然後孩子四處摸，大人也往往不洗手繼續工作、握手等社會交際，等於手部做了傳播仲介。

何劍峰說，正確的做法應當是用紙巾或者抬手用肘關節處的衣服捂口鼻，之後丟棄紙巾到有蓋垃圾桶，衣服的纖維也有助於鎖住病毒不四散。

何劍峰並指出，預防流感最關鍵的還是保持環境通風，尤其是集體場所比如學校班級、辦公室、養老院活動室等。1060315

(中央社)