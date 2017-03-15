客家勤儉傳統 桶柑吃不完熬煮成餅

受到氣候影響，苗栗縣部分柑橘園量產時，已過熱銷的春節期間，客家族群發揮勤儉持家傳統，把吃不完的桶柑加入麥芽糖熬煮成為桶柑餅，不但增加保存期限，更是日常養生食品。

苗栗縣三義鄉五榖宮近來傳出濃郁的柑橘香，循著味道走往正殿旁的小巷，婆婆媽媽們正用大鍋熬煮著桶柑，令人納悶這是哪一道佳餚？社區發展協會教師林儷盈指出，其實這是在做「餅」。

林儷盈表示，今年受到氣候影響，宮廟志工種植的柑橘園較晚結果，大量出產時已經過了春節送禮期間，許多桶柑沒賣掉，大家也吃不完，於是想到老一輩客家人的美德，「把剩餘的東西」再利用，避免浪費。

志工根據傳統製作技巧，先把桶柑洗淨、以水果刀畫開外皮，整顆放進蒸籠中蒸煮約1個小時後，換到大鍋中加入麥芽糖一起熬煮，過程完全不加水，還要不斷以人工翻攪，把桶柑的水分擠壓出來，總共需熬煮約10個小時。

林儷盈指出，鍋內的液體變成濃稠狀，就成為「桶柑蜜」，可以用來泡茶，而桶柑則變成「桶柑餅」，不但延長保存期限，還可作為蜜餞食用，對於老年人和小朋友來說，都是養生的「寶」。

「桶柑蜜」和「桶柑餅」因為太過費工，目前市面上幾乎已經看不到，林儷盈希望透過社區發展協會的推廣，發揚客家人勤儉持家的傳統，也宣導珍惜食物的觀念。1060315

(中央社)