23歲港女星車禍斷鼻破相 男友允顧下半生

余香凝前晚車禍。（圖／翻攝on.cc）

23歲香港新生代女星余香凝長相甜美，更是近來影視圈新生代女星，還憑著《骨妹》入圍金像獎最佳新人演員，人氣頗旺。但前日她搭男友陳家樂的車，卻發生意外車禍，她鼻骨斷裂，經歷生死一瞬間。

余香凝13日晚間下工後搭上演員男友陳家樂的車，但卻遭到後方來車追撞，他們駕車失控撞上水泥護牆，擋風逼玻璃全碎裂、車體也不斷冒白煙，余香凝被救出後，緊急送往醫院檢查，她手腳都有挫傷、眼角也被刮傷、鼻骨更是斷裂，但好在其餘沒有大礙。

事後余香凝在網上報平安，感謝上天還留她一命，直呼「幸好我沒有死，只是破了點相。」更說自己差點就和先前演過的角色「寧寧」一樣死去。但她得休息4-6個月，據悉工作上會損失6位數字。

(中時電子報)