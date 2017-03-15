新店央北青年社會住宅動土

新店中央新村北側社會住宅今天（15日）舉行動土典禮，由市長朱立倫主祭，祈求開工與興建過程順利。（孟祥傑攝）

新店中央新村北側社會住宅今天（15日）舉行動土典禮，市長朱立倫（右五）與地方人士一同動土，祈求開工與興建過程順利。（孟祥傑攝）

新北市新店中央新村北側區段徵收案上周甫完工，市府今天（15日）立即再舉辦央北青年社會住宅動土典禮，預計以1.5公頃興建1070戶社會住宅，提供年輕人「物美價廉」的生活環境。新北市長朱立倫表示，央北社宅除住宅外還將規畫無障礙設施、公共托育中心，預定2019年底前完工。

朱立倫表示，新北市397萬市民中約三分之一以上是20至40歲青年，為協助弱勢青年朋友解決居住問題，2014年起即領先全台，透過容積獎勵捐贈、公家廳舍、既有公有土地興建社會住宅，另提供租金補貼方式，推動多元化青年社會住宅政策，央北更是領先全國，首創以區段徵收土地開發案中畫定社宅用地，實現居住正義。

內政部常務次長林慈玲說，新北市能以多元化方式推動社會住宅政策，讓她覺得很感動，因此在新北市提出的各種社宅規畫方式中，中央都盡全力配合協助推動，今年1月也修正通過《住宅法》，讓地方政府過去獲得有償撥用的土地，改為長期租用，一方面協助地方政府減輕財政負擔，也讓這類土地租金可藉由社宅租金來支應，一舉多得。

朱立倫指出，新店央北社宅是全國創舉，運用整體開發區取得的土地來興建，這是全國第一個案例，預定興建1070戶，附近有捷運、快速道路、高速公路且生活機能便利，市府希望以多元發展方式推動社會住宅，這樣才會有更快、更多、更好的社宅供年輕及弱勢朋友進住。

朱立倫說，央北開發局未來生活機將會非常健全，不但道路非常平整，還有公園、綠地、學校、交通建設，社宅一樓也做為公共開放空間，另設置有心障礙者社區式日間照顧場所、身心障礙者社區居住服務場所、公共托育中心等社會福利設施，擴大照顧市民。

城鄉局也表示，央北社宅建築採省水省電的黃金級綠建築及銅級智慧建築規畫，以循環資源、永續生活環境的綠建材低碳社區為規畫目標，並以住居空間通用化設計，讓不同年齡層與身心障礙承租戶都能舒適入住。

(中時)