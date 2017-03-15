文化局首度針對民眾開放徵選「捷運站體環境音樂」
由台北市文化局與捷運公司共同推動的「臺北聲音地景計畫」，推出以來無論是改造驗票閘口聲音、增設轉乘站提示旋律及列車進站音樂，多以邀請知名創作者量身打造。繼去年針對五個捷運站推出「站體環境音樂」深獲迴響後，今年為擴大民眾參與度，第二波推出的站體環境音樂將以開放徵件方式辦理，即日起至5月15日展開為期兩個月的徵選活動，入選者除了能獲得獎金，還有機會與金曲製作團隊合作。誠摯邀請各路音樂人踴躍參與，一起譜寫屬於台北的聲音！詳情請上www.taipeisoundscape.com活動官網或於facebook搜尋「捷運站體環境音樂徵選活動」
(中時)
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