李克強：今年將首度在香港發行債券

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香港經民聯成員本月與中國證監會主席劉士余會面，談及滬港通及深港通已推行一段時間，希望能擴大至其他產品。大陸國務院總理李克強15日指出，去年出台滬港通，今年進一步探索開放戰略市場，將首次在香港內陸進行債券，允許內地資金在境外購買債券，有利於香港更多投資需要。

(旺報)