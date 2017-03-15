明年縣長選舉對手是誰？彰化縣長魏明谷：不明朗

明年縣市首長選舉對手的潛在對象是誰？魏明谷表示，國民黨還在忙黨主席選舉，所以對手仍不明朗，建議民進黨未來提名，以和為貴，採「現任」為優先。（吳敏菁攝）

總統蔡英文昨天晚上和民進黨執政縣市首長餐敘，關心地方執政情形，席間也討論到明年縣市首長選舉對手的潛在對象是誰？魏明谷表示，國民黨還在忙黨主席選舉，所以對手仍不明朗，建議民進黨未來提名，以和為貴，採「現任」為優先，在國民黨執政等艱困地區，再以徵召方式，民進黨已連任2任屆地區再辦理初選。

一例一休掀起軒然大波，總統蔡英文和14日晚上和宜蘭、基隆、新竹、桃園、台中、彰化等縣市首長餐敘，關心地方的執政情形，並傾聽在地縣市首長意見，了解地方執政需要中央配合協助的地方。

彰化縣長魏明谷長表示，一例一休牽涉到行政部門，餐會中雖沒和蔡總統直接交換意見，但將縣府的書面報告，呈給蔡總統做為參考，裡頭細載各方意見，相信蔡總統幕僚一定會審慎來研究，並做適當的回應。

魏明谷表示，縣府辦37場一例一休座談會，有人建議修法、放寬彈性工時等，希望未來以施行細則以及函釋來解決現在紛爭，如果還是無法解決，建議立法部門能夠做適當的修正。

魏明谷表示，餐敘除關心目前地方的執政情形，席間也討論到明年縣市首長選舉對手的潛在對象是誰。目前國民黨還在辦理黨主席選舉，因此各縣市的對象還不是很明朗。此外也提到民進黨明年縣市首長的提名，希望能夠以和為貴，並以「現任」為優先，在國民黨執政等艱困地區，以徵召方式，不辦理初選，而民進黨已經連任二屆的地區則以辦理初選方式來進行。

(中時)