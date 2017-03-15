自然人憑證搶先辦 左營戶所好禮相贈
報稅季節將到臨，左營區戶政事務所推出「搶先辦卡有禮」活動，自即日起，凡年滿18歲國民攜帶身分證、一組電子郵件信箱、工本費250元，首次親往該所申辦自然人憑證即可參加摸彩活動，獎品豐富，數量有限，送完為止。
e世代網路就是馬路，自然人憑證在網路可進行加解密，具有身分確認、資料安全傳輸及數位簽章等功能，被視為個人「網路身分證」，民眾只要擁有一卡，免出門、免排隊，隨時享受政府e化服務，讓個人悠遊網際網路時更加安心有保障。
自然人憑證除了大家所熟悉的網路報稅外，還能自行申請電子地籍謄本、戶籍謄本、掛失國民身分證、同時也提供查詢勞農保資料、入出境紀錄、健保資料、汽機車車籍查詢、國家考試網路報名、中華電信電子帳單查詢等多項應用及服務，功能多多。
左營戶政主任蘇麗清表示，自然人憑證自開辦迄今，該所累計發卡數已達3萬5千多張，為鼓勵民眾提早辦理，今年度特地加碼提供好禮相贈，以紓解報稅期間辦卡人潮，歡迎大家踴躍前往申辦。
(中時)
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