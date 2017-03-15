多囊性卵巢月經變季經 維他命D可助改善

女性月經痛、經血量大，甚至月經變「季經」、「年經」，可能和多囊性卵巢症候群的體質有關；成大醫院今天指出，許多研究證實適度日曬製造或增加維他命D，有助改善這些症狀。

成大醫院婦產科醫師陳達生今天指出，多囊性卵巢症候群的原因尚未完全明瞭，此症在年輕女性相當常見，估計每7人就有1人有類似困擾，患者多有胰島素阻抗問題，需分泌較多的胰島素才能維持血糖平衡。

多囊性卵巢症候群患者除雄性素過多，造成青春痘與多毛症外，因卵巢無法規則排卵，造成月經常拖很久才來，雖隨著年齡漸長，問題可能獲得改善，但仍有許多人因多囊性卵巢症候群無法順利排卵而不孕。

陳達生並表示，月經久久不來，子宮內膜也容易增生或癌化，放任月經不來，未來可能罹患子宮內膜癌與卵巢癌。若月經超過3個月沒來，除要檢查是否懷孕，還應接受治療及持續追蹤。

最新研究顯示，缺乏維他命D會造成許多疾病，也和多囊性卵巢相關，補充維他命D對多囊性卵巢症候群的治療效果，已被數個雙盲臨床試驗證實。許多觀察性研究也證實，維他命D對預防癌症及其他疾病的功效。

不過，中研院2008年「國民營養健康狀況變遷調查」發現，台灣女性血液維他命D濃度達標者（33微克／10毫升）僅有2%；換言之，絕大多數女性都不合格。若要補充維他命D，最方便的方法是曬太陽，每天臉或手部裸露接受溫和日曬只要10至15分鐘。

陳達生表示，女性月經不正常，先要排除懷孕的可能，然後盡量矯正可能影響月經週期的生活作息、飲食、壓力與肥胖問題。若月經仍遲遲不來，就應求醫評估或治療。1060315

(中央社)