韓防彈少年MV男子漢 點播破億

南韓人氣偶像防彈少年團的「男子漢」MV，在YouTube的點擊量突破1億，此曲是防彈少年團繼「Dope」、「Fire」、「血汗淚」之後第4首破億MV。

南韓「日刊體育」今天指出，防彈少年團所屬經紀公司14日表示，3月13日晚10時左右，「男子漢」在YouTube上的點擊量達到了1億3344萬次。

「男子漢」是防彈少年團2014年2月發行的第2張迷你專輯「SCHOOL LOVE AFFAIR」的主打歌曲，歌詞中的「即使你不理解我的心，我也要朝你的方向跑去」，展現了十幾歲少年橫衝直撞式的告白。

4月初，防彈少年團將先後前往智利、巴西、美國，展開美洲巡迴公演。1060315

(中央社)