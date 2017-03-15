醫舉報健保冒用反遭罰 衛福部澄清

有牙醫師表示，舉報患者冒用健保卡還要被罰錢。衛福部今天說，若醫師善盡查證責任，不會追討費用。衛福部長陳時中說，被核刪者一定不服氣，可一起想有什麼辦法。

醫勞盟副祕書長、牙科醫師史書華日前在臉書爆料一起冒用健保卡的事件，史書華14日晚上更新貼文說，「健保署叫我寫公文交資料，舉出病人健保卡冒用的證據，然後我們要被罰錢」。史書華說，「簡直瞎到爆，以後哪個醫療院所敢舉報」。

陳時中上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會，他接受記者詢問舉報健保卡冒用反遭罰時表示，醫師不會因此被罰錢。

衛福部中央健康保險署也回應表示，若醫師已善盡查證責任，不會追討費用。

陳時中說，有時候院所申報的資料，可能卡無效、或這個時間持卡者根本出國，不在國內怎麼可能用健保卡看病，當這個資料送上來，從健保角度來看就會核刪；當事人也會覺得不服氣，都已經提供醫療服務了，且可能也沒有充足資訊查核冒用，損失卻要醫師負責。

他表示，可一起來想有什麼解決辦法，若因冒用，健保不付這個錢，醫師收不到錢，「損失當然要跟當事人拿」。1060315

(中央社)