司法院駁司法敗類說 打臉陳師孟

監察委員被提名人陳師孟日前稱要透過監察權去掃除「司法敗類」。司法院秘書長呂太郎今天到立院司法及法制委員會備詢，國民黨立委孔文吉質詢呂太郎，司法院有陳師孟所說的敗類嗎？有多少敗類？呂太郎表示，「他所定義的司法敗類，應該是沒有。」

對於陳師孟的說法，呂太郎今天強調，司法院在第一時間就表達不認同，也擔憂這樣的說法會司法造成傷害，使民眾對司法更加不信任。呂也指出，近二、三十年來，我國司法的審判獨立在世界上是名列前茅的，應該是不會有陳師孟所指稱的黨國操縱，「沒聽聞也不相信會有法官受到特定政黨操作，不會有這種事情。」

呂強調，假如有法官涉及貪污、不認真、不盡責，依照現有機制就可以處理，有具體事證的話決不寬容，該怎麼辦就怎麼辦。

(中時)