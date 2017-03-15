中醫師人數越來越多 每生教育經費卻遭攔腰砍
台灣的中醫應該要當世界的領頭羊，但是攤開衛福部統計資料，每年投入訓練中醫師的訓練經費，每生每年得到的教育經費，103年還有18萬，到了106年竟然只剩一半，有立委質疑，台灣中醫如何和世界競爭？陳時中表示，中醫師已經越來越多，明年將會提高中醫師訓練經費，可望和牙醫師拉齊，從106年每人9.7萬，增加到17萬。
衛福部部長陳時中今天和教育部次長姚立德到立法院社會福利及衛生委員會做「中醫師的養成及規畫」專案報告。
立委劉建國質詢時質疑，「中醫師人才培育是不是被衛福部漠視了？」他指出，根據衛福部統計「中醫負責醫師訓練成果」，從98年開始，中醫師訓練經費總經費約1千萬，每生每年可分配到25萬元，但之後逐年遞減，全世界其他國家包含韓國慶西、釜山，甚至歐美和中國都急起直追，難道台灣要開倒車？
尤其103年開始，中醫師人數倍增，從前一年的80人，增加到136人，每人每年教育經費達18萬；但到了106年，受訓人數達到359人，每生每年教育經費竟只剩9.7萬，經費攔腰砍，劉建國質疑，「對現在的學生也太不公平了吧！」
衛福部長陳時中表示，投入經費近三年都維持4千萬，但近年中醫有很大的進步，加上前景看好，投入的學生越來越多，以至於錯估經費，才會失衡，否則過去中醫生每人教育經費還比牙醫高。但他承諾，明年將投入經費，補足中醫生的教育大洞，「教育經費不能少，渴望和牙醫拉齊」。
陳時中表示，明年可望從「醫療發展基金」籌措經費，其中五成投入中醫教育，盼經費和牙醫拉齊，每生每年教育經費，從106年的9.7萬，增加到17萬元。
不過，根據教育部統計，我國到了2021年中醫師人力的供給將超過7千人，需求卻不到6千，將出現供過於求的狀態，因此將不再核增中醫學系的招生名額，核定名額維持365人。
(中時)
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