4年多來政府最主要成就？李克強：是中國不斷創新的宏觀經濟調控方式
今年是大陸本屆政府收官年，被問及過去4年多最重要的成就，大陸國務院總理李克強在第12屆人大第5次閉幕記者會上指出，是中國不斷創新宏觀調控方式，中國經濟運行保持在合理區間，始終是中高速增長，4年來增速波動也就是1個百分點左右，可說是平穩的。
李克強也強調，而且中國的經濟不是靠大水漫灌的強刺激來獲得，而是通過推動產業、消費升級，使經濟結構優化取得新進展，通過加快新舊動能轉換促進出現經濟向好勢頭，更重要的是帶動了5000多萬人的城鎮新增就業。
李克強說，這幾年，他一直聽到中國經濟會硬著陸的聲音，可說不絕於耳。去年在世界經濟和貿易增長出現7年來增速最低的情況下，中國仍然保持中高速增長，在這幾年的實踐中可證明，中國經濟「硬著陸」論可以休矣。中國經濟不會硬著陸，中國會長期保持中高速增長，並邁向中高端水平。
(旺報)
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