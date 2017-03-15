審案搞直播？ 王鴻薇：馬不能洩個資 法庭可以？
司法改革國是會議第四分組過半委員贊成「事實審法院審理期間法庭直播」，除了法官協會表達反對立場外，台北市議員王鴻薇也認為「總統辦司法關說不能洩露個資，法庭辦案可以『全都露』？」怒批司改會「這不叫改革，這叫恐龍！」
國是會議未及參考研究，倉促決定開放法庭直播。法官協會認為，法院審判程序或判決書除依法不得公開者外，均已公開，任何人可隨時旁聽觀察，法庭並有全程錄音，得供檢視法官審理個案的態度，但法庭直播可能侵害人民的隱私權、妨害證據之調查、造成全民公審的不良結果。
3年前當時的檢察總長黃世銘督導特偵組辦案，監聽民進黨立委柯建銘的電話，意外發現柯建銘請前立法院長王金平關說司法案件，案件尚未偵結前，夜奔總統官邸向馬英九報告，之後馬被控涉嫌教唆洩密。
王鴻薇表示司法改革國是會議竟然做出法庭審案直播的建議，這不叫改革，這叫恐龍！質疑「總統辦司法關說不能洩露個資，法庭辦案可以『全都露』？」
王認為法庭審案裡面每個人都是有罪的嗎？憑什麼法庭可以直播？就算是有罪，被害人也該被保護吧，不是每個人都想要當什麼網路紅人。怒批這是什麼國是會議水準？人民對司改的期待是什麼？竟然生出了「恐龍司法會議」，綠色恐怖無遠弗屆。
(中時電子報)
文章來源：王鴻薇臉書
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