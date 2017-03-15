男童未報到入學 高雄警跨國查出下落

高雄市1名男童（右）未新生報到入學，高雄市警察局少年隊鍥而不捨查訪，終於查出是被離婚的菲律賓籍生母帶回，經通報刑事警察局駐菲律賓聯絡官確認無誤。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年3月15日

高雄市一名男童未新生報到入學，高雄市警察局少年隊鍥而不捨查訪協尋，終於查出是被離婚的菲律賓籍生母帶回，經通報刑事警察局駐菲律賓聯絡官確認無誤。

高雄市警察局少年隊今天表示，獲報高雄市一所學校的一名新生屆報到年齡卻未入學，但校方提供的資訊有限，員警為了解男童是否死亡、失蹤、搬遷、越區就讀等因素，積極展開協尋。

員警汪瑞呈率偵查佐李偉郎多次前往男童居住處所實地查訪，了解男童母親為菲律賓籍，婚後育有一女後再生下男童。父親在員警幾次的詢問追訪，都表示與妻子離婚後，男童就被生母帶走，不知道去處，也無法提供進一步訊息。

員警陸續查訪當地鄰里長及住家街坊都未有具體資訊，鍥而不捨對男童生母曾居住及工作地點可能認識的朋友，特別是菲律賓籍的同鄉友人逐一詳細查訪，最後利用英文姓名上網查詢等方法，終於透過網路臉書縮小範圍鎖定對象。

高雄市警察局少年隊表示，持續循線追查到菲律賓發現有疑似這名男童的相片及化名，經提示網路上的相片供男童父親及家屬指認確定，而相片中在男童身旁的婦女即為生母無誤。

為更進一步確認這一訊息，高雄市警察局少年隊再透過外事科及刑事警察局，由刑事警察局駐菲律賓聯絡官與當地政府交涉後，確認男童在菲國無誤，終於順利查出下落。1060315

(中央社)