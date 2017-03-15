史奴比狗狗新作品 槍擊小丑川普惹議

美國饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）近日釋出新作品，正視警方殘暴行為，但音樂錄影帶中1段槍擊「川普」的畫面，卻引發爭議。

法新社報導，史奴比狗狗早期以加州黑幫饒舌嶄露頭角，近年風格變得老練成熟。他本週釋出以加拿大樂團BadBadNotGood創作歌曲「Lavender」混音的新歌，還找來知名Youtuber魏倫斯（Jesse Wellens）合作拍攝音樂錄影帶，影片中演員幾乎都以小丑扮相現身。

其中1名小丑戴著蓬鬆金髮和垂到腰部的紅領帶，在模仿白宮的「丑宮」（The Clown House）講臺上做出誇張手勢演說，明顯在模仿川普。

這位叫做「羅納德‧克朗普」（Ronald Klump）的小丑像是被拿著手槍的史努比狗狗挾持般高舉雙手，史奴比狗狗扣下扳機，從槍管冒出的是1面寫著「砰」（Bang）的小旗子。

史奴比狗狗也在影片開頭影射去年的卡斯提（Philando Castile）命案。卡斯提接受臨檢時遭明尼蘇達州警察槍擊喪命，他的女友當時直播這場血腥慘劇。

與川普同黨的共和黨人中，少數曾表示喜歡嘻哈音樂的佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）批評這支影片，並提到「我國以前曾有總統遭暗殺」。

他在機場告訴娛樂網站TMZ：「如果有問題的人看到這支影片，並因此有了錯誤的想法，你可能惹上真正的麻煩。我不確定史奴比在想什麼。」

史奴比狗狗表示，他的目標是拍1支「不具爭議性但真實」的影片。

他告訴音樂雜誌「告示牌」（Billboard）：「我覺得很多人拍了很酷的影片，痛快玩樂、開趴，但沒人處理像這樣的真實議題...小丑當總統。」

而在警方殘暴行為上，史奴比狗狗也表達憤怒。他不滿川普針對某些穆斯林國家祭出旅禁，以及川普政府支持聯邦嚴格執法打擊大麻。（譯者：中央社廖禹揚）1060315

(中央社)