申請外勞聘雇許可 免付健康證明文件
勞動部今天表示，已經跟衛生福利部合作建構「外籍勞工健康檢查報告資訊介接平台」，未來雇主向勞動部申請外籍勞工的聘僱許可時，無須再附外籍勞工的健康檢查證明文件。
過去雇主向勞動部申請聘僱外籍勞工時，都必須辦理外籍勞工健康檢查合格文件，讓雇主等候醫院通知並頻繁往來。對此，勞動部跟衛生福利部已建構「外籍勞工健康檢查報告資訊介接平台」，未來醫院將會把外籍勞工健康檢查結果上傳，再由勞動部勾稽比對外籍勞工健康檢查結果，雇主則無需檢附外籍勞工的健康檢查證明文件。
勞動部說，當發現外籍勞工健康檢查結果為不合格，勞動部將函請雇主於65日內補正外籍勞工的健康檢查合格證明文件，如果不能在期限內補正或經補正後檢查結果仍為不合格者，勞動部將廢止雇主聘僱許可。
勞動部提醒，外籍勞工除入國後3日須辦理健康檢查外，在入國工作滿6個月、18個月及30個月前後30日內也要至醫院接受定期健康檢查，以確保國內防疫安全；如雇主未於規定期限內為外籍勞工辦理健康檢查，將處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如經地方衛生主管機關通知辦理健康檢查，仍未辦理，勞動部並將廢止雇主招募許可及聘僱許可。1060315
(中央社)
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