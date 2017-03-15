2017最佳機場服務人員 桃機得大獎

我要評比

桃園國際機場繼獲得國際機場協會全球2500至4000萬運量服務品質冠軍後，再得到英國非營利獨立調查機構Skytrax最新公布「2017最佳機場服務人員」大獎。（桃機公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年3月15日

桃園國際機場繼獲得國際機場協會全球2500至4000萬運量服務品質冠軍後，再得到英國非營利獨立調查機構Skytrax最新公布「2017最佳機場服務人員」大獎。

桃機公司今天說，Skytrax在荷蘭阿姆斯特丹當地14日下午5時公布這項結果，台灣桃園國際機場擊敗韓國仁川機場及日本羽田機場，抱回2017年世界最佳機場服務人員大獎。

桃園國際機場公司董事長曾大仁親自出席頒獎典禮，由Skytrax CEO Edward Plaisted手中，領取世界最佳機場服務人員及亞洲最佳機場服務人員兩座冠軍獎牌。

曾大仁表示，桃園機場2015年曾獲得同樣獎項，這次能在3萬名各單位駐機場工作同仁努力下，重新奪回冠軍，尤其仁川和羽田機場更是去年的冠亞軍，所以這份台灣之光得來非常不易，機場公司將這份喜悅與肯定，與所有國人及機場夥伴們分享。

Skytrax最佳機場服務人員獎項評比，主要評比機場同仁服務旅客的態度、友善度及效率，包括服務台、安檢、證照查驗、轉機、免稅商店、餐飲等所有第一線同仁都是評比的對象。

Skytrax世界機場評比於1999年開始，今年度評比共收集105國1382萬份國際空運旅客問卷，調查範圍包括全球550座機場，調查日期為2016年7月至2017年2月。1060315

(中央社)