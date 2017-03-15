中研院設誠信專責單位 教避踩論文紅線

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台大論文造假案引發社會關注，中研院長廖俊智今天表示，近期成立學術研究誠信專責單位，將教導學生和研究人員倫理規範，避免誤踩紅線，違反學術倫理。

立法院教育及文化委員會今天邀中研院長廖俊智進行業務報告，廖俊智報告時指出，針對學術倫理建立和監督，中研院採雙管齊下，除了設學術研究誠信委員會，訂定行為準則，也會修訂倫理規約等辦法，建立審議機制，處理違反學術倫理事件。

近日台大論文造假案引發社會關注，廖俊智坦言，台灣學術界發生這麼大的事情，中研院也應該自我警惕，檢視是否做得夠好，因此研擬修訂倫理規約和倫理委員會設置及作業要點，例如當發生爭議事件時，在各學組成立倫理委員委員會，委員如何組成、是否公開等都需規範。

為強化學術倫理，廖俊智表示，中研院近期也成立學術研究誠信專責單位，美國所有大學都有類似機構，負責教導學生和研究人員倫理規範並提供諮詢，例如發表論文時何謂抄襲、如何引用等，助研究人員解惑，避免誤踩紅線，違反學術倫理。1060315

(中央社)