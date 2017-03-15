中研院設誠信專責單位 教避踩論文紅線
台大論文造假案引發社會關注，中研院長廖俊智今天表示，近期成立學術研究誠信專責單位，將教導學生和研究人員倫理規範，避免誤踩紅線，違反學術倫理。
立法院教育及文化委員會今天邀中研院長廖俊智進行業務報告，廖俊智報告時指出，針對學術倫理建立和監督，中研院採雙管齊下，除了設學術研究誠信委員會，訂定行為準則，也會修訂倫理規約等辦法，建立審議機制，處理違反學術倫理事件。
近日台大論文造假案引發社會關注，廖俊智坦言，台灣學術界發生這麼大的事情，中研院也應該自我警惕，檢視是否做得夠好，因此研擬修訂倫理規約和倫理委員會設置及作業要點，例如當發生爭議事件時，在各學組成立倫理委員委員會，委員如何組成、是否公開等都需規範。
為強化學術倫理，廖俊智表示，中研院近期也成立學術研究誠信專責單位，美國所有大學都有類似機構，負責教導學生和研究人員倫理規範並提供諮詢，例如發表論文時何謂抄襲、如何引用等，助研究人員解惑，避免誤踩紅線，違反學術倫理。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。