去年前三季 中美洲手機進口滑落5.7%

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據統計，中美洲各國去年前三季總共進口價值7億9100萬美元的手機，比2015年同期的進口減少了5.7%。

貿易資訊網站「中美洲數據」（CentralAmericaData）報導，越南製手機在中美洲市場成長最快，去年1至9月份，總值比2015年同期成長了62%。

據報導，上述期間，中美洲最大手機進口國是瓜地馬拉，總值達到2億8900萬美元，其次是哥斯大黎加，1億8200萬美元，薩爾瓦多為1億1700萬美元。

報導指出，去年前三季，美國製手機在中美洲市場市占率最高，達到40%，其次是中國大陸，27%，香港16%以及越南9%。1060315

(中央社)