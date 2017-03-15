了解台灣 泰國公共電視台訪移民署

我要評比

泰國公共電視台今天前往移民署採訪，針對台灣移民輔導等業務進行取材，讓泰國民眾更了解台灣的生活樣貌及創新政策，吸引更多人來台觀光或工作。

泰國公共電視台(THAI PBS)是該國首家公共傳播機構，因應泰國公共視聽法於2008年1月15日生效而設立，該電視台透過電視、廣播、網站及社群媒體等各式媒介，提供泰國民眾知性較高且具深度泰文、英文即時新聞資訊，收視地區遍及全泰，影響深遠。

泰國公共電視台記者PARANEE CHANTARAKUL及WARONG YAEM-ARUN，今天實地採訪移民署移民事務組長李臨鳳，以及移民署台北市服務站主任黃齡玉。

有關輔導創新政策方面，李臨鳳表示，泰國新住民在台約有8000人，政府目前正推動新住民展新計畫，包括語言拓能、一代就業、二代增能、多元服務及關懷協助等項目，例如東南亞語學習、導遊領隊輔導考照、二代培力海外生活體驗等激發新住民及子女潛能，打造南向新實力。

黃齡玉介紹在服務站擔任志工通譯的泰國新住民陳瑪俐，陳瑪俐說，泰國新住民來台多為語言不通，除了基本中文學習外，移民署也會有家庭生活教育課及生活諮詢服務，提供給新住民參考。

PARANEE CHANTARAKUL表示，此行由台灣外交部安排並陪同，為期6天，主要為製作泰國新住民在台接受輔導及創新服務、泰籍勞工在工廠或公司工作情形、垃圾分類再回收利用等垃圾不落地政策，還有台灣有名的夜市美食、鼎泰豐小籠包、台北101、西門町、故宮博物院等泰國觀光客熱門景點，進行綜合報導。1060315

(中央社)