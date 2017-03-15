了解台灣 泰國公共電視台訪移民署
泰國公共電視台今天前往移民署採訪，針對台灣移民輔導等業務進行取材，讓泰國民眾更了解台灣的生活樣貌及創新政策，吸引更多人來台觀光或工作。
泰國公共電視台(THAI PBS)是該國首家公共傳播機構，因應泰國公共視聽法於2008年1月15日生效而設立，該電視台透過電視、廣播、網站及社群媒體等各式媒介，提供泰國民眾知性較高且具深度泰文、英文即時新聞資訊，收視地區遍及全泰，影響深遠。
泰國公共電視台記者PARANEE CHANTARAKUL及WARONG YAEM-ARUN，今天實地採訪移民署移民事務組長李臨鳳，以及移民署台北市服務站主任黃齡玉。
有關輔導創新政策方面，李臨鳳表示，泰國新住民在台約有8000人，政府目前正推動新住民展新計畫，包括語言拓能、一代就業、二代增能、多元服務及關懷協助等項目，例如東南亞語學習、導遊領隊輔導考照、二代培力海外生活體驗等激發新住民及子女潛能，打造南向新實力。
黃齡玉介紹在服務站擔任志工通譯的泰國新住民陳瑪俐，陳瑪俐說，泰國新住民來台多為語言不通，除了基本中文學習外，移民署也會有家庭生活教育課及生活諮詢服務，提供給新住民參考。
PARANEE CHANTARAKUL表示，此行由台灣外交部安排並陪同，為期6天，主要為製作泰國新住民在台接受輔導及創新服務、泰籍勞工在工廠或公司工作情形、垃圾分類再回收利用等垃圾不落地政策，還有台灣有名的夜市美食、鼎泰豐小籠包、台北101、西門町、故宮博物院等泰國觀光客熱門景點，進行綜合報導。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。