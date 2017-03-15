騎士撞路口交通指揮台受傷 竹警局判賠

朱姓機車騎士3年前行經新竹成功路口撞上新竹巿警局設立、無人值勤的交通指揮台（路障）而滑倒，造成腦震盪、骨折，請求國賠。高等法院今天判新竹巿警局應賠逾46萬元確定。

判決指出，朱姓騎士在民國102年10月10日下午2時許行經新竹巿成功路口時，前輪撞到新竹巿警局棄置路面、無人值勤管理的交通指揮台所形成路障，導致騎士失控滑倒，頭部及右半身撞及路面，受有顱內出血及多處骨折，迄今因腦震盪而有記憶力減退、右手無法用力等狀況；朱男打國家賠償官司。

新竹巿警局主張，交通指揮台是公有公共設施，為員警執行指揮交通勤務需要而設置，指揮台有相當體積且色彩鮮艷，用路人應可注意到；指揮台重10餘公斤，若每次勤務交接都要搬到路旁，實有困難，也可能造成車禍，當天事故發生時，2名員警勤務結束剛交接給另2名員警，當班員警在路口他處引導車輛及回覆民眾詢問，並無過失

台灣高等法院調查，本件事故發生，肇因為無員警站立的指揮台放置路口，騎士行經閃黃燈路口未減速及注意車前狀況，各有一半過失，判新竹巿警局應賠償46萬4489元。全案確定。1060315

(中央社)