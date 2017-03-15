下雪天沒事 美駐UN大使推蘇聯臥底影集

我要評比

如何在紐約度過大雪紛飛的一天呢？美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）有一招：去追1部有關蘇聯間諜在華府臥底的電視劇－「美國諜夢」（The Americans）。

法新社報導，這位來自較溫暖的南卡羅來納州的新上任大使，今天在推特分享1張紐約白雪皚皚的照片，表示今天「很適合狂追『美國諜夢』」。

俄羅斯去年涉嫌干預美國總統大選的爭議，緊纏川普年輕的總統生涯，她的推文因此引來大批網友嘲弄。

現今政治局勢為這部背景設在1980年代華府市郊的冷戰劇增添了新色彩，讓一些網友看了海利的推文不禁大翻白眼。

@TinzRules推文說：「你確實知道『美國諜夢』是關於俄國人悄悄在美國當臥底的故事，對吧？」

＠BeaAnneD也說：「是想藉著『美國諜夢』來更了解你的上司嗎？」

川普多次否認與克里姆林宮有任何關係，但其團隊遭爆料與俄國曾祕密聯繫，撼動了川普新政府。

「美國諜夢」為廣受好評的驚悚影集，敘說蘇聯國家安全委員會（KGB）1對特工夫妻罔顧鄰居為美國聯邦調查局（FBI）幹員，依然臥底殺人的故事。（譯者：中央社周莉芳）1060315

(中央社)