國民黨：選黨代表資格已改 依遊戲規則
中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示，上週中常會通過修訂第20屆黨代表選舉候選人資格規定，黨齡須滿1年，若有異議，歡迎到常會或全代會討論，一切按照遊戲規則。
國民黨中常會上週通過中常委呂學樟等26名中常委提案，將黨代表候選人資格只須滿4個月黨齡，修改為1年；有4位原本符合參選黨代表資格者，因中常會決議而無法參選，上午到台北地方法院提起「撤銷決議之訴及申請假處分」。
胡文琦上午在國民黨記者會表示，遊戲規則上週已經通過，尊重遊戲規則，一切依法行政，若有意見，歡迎拿到中常會或全代會討論，尊重民主遊戲規則。
國民黨下午中常會將接續討論如何處理人頭黨員，以及黨代表應選總額、黃復興黨代表倍增案。有中常委打算提案改革開放黃復興黨部封閉式選舉限制，依黨員數比例增加黨代表席次，回歸「票票等值」。
胡文琦表示，有中常委提案黃復興選舉回歸「票票等值」，證明國民黨是多元民主的政黨，有建設性的討論與提案，經中常會共識通過，按照遊戲規則、依法行政。1060315
(中央社)
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