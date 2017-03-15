WBC》巴倫汀連兩打席開轟 3局結束荷蘭7比0領先古巴
經典賽E組複賽，今午場賽事由荷蘭對上古巴，苦吞二連敗的古巴，這場勢必要贏才有機會保住晉級機會，結果前3局卻遭荷蘭狙擊，荷蘭旅日重炮手巴淪汀前兩打席都開轟，3局結束荷蘭以7比0領先古巴。
荷蘭此役續前場對以色列打擊大爆發，首局趁著保送與內野安打攻占得點圈，巴倫汀把握機會轟出3分彈帥球隊先馳得點，第2局荷蘭持續展開攻勢，山姆斯(Kalian Sams)、西蒙斯與波格特接連敲安再添1分。
第３局荷蘭首位打者巴倫汀，又一棒把球送出全壘打牆外，連兩打席開轟，隨後德卡斯特(Yurendell de Caster)也開轟錦上添花，3局結束荷蘭取得7比0領先。
投手部分，古把先發投手布蘭科(Lazaro Blanco)僅投1.2局就失4分退場，接替的弗拉德米爾·賈西亞（Vladimir Garcia）目前中繼1.1局也慘遭狙擊失掉3分，反觀荷蘭先發投手，曾來台效力過的威爾，前3局投球僅用35球，只被擊出1支安打無失分。
(中時電子報)
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