同婚釋憲掀戰火 護家盟：法律不應保障同性性行為
婚姻平權再度點燃正反雙方戰火，大法官將於3月24日針對同婚召開釋憲言詞辯論庭。反同團體護家盟繼日前質疑「先射箭再畫靶」，今天第3度前往司法院前抗議，重申法律不應保障同性性行為、同志更是性傾向不穩定的族群，同婚應屬違憲，更恐造就一夫多妻與群婚，呼籲大法官「明察秋毫」。
張守一強調疼惜、關心並尊重同志族群，也不與任何人為敵，但無法認同同性間性行為，反對性解放意識形態入法。同性關係無論以民法或專法保障，均代表國家用法律肯定同性性行為，國家態度才是這次釋憲的關鍵核心。
張守一也說，多名學者認為，「同志並非真有婚姻關係需要，而是希望社會肯認同志身分」，目前全球同婚合法國家中，登記人數也確實占少數，如荷蘭2001年通過迄今，僅2成同志登記，換算為台灣則僅約8000多人。
他說，一旦法律認同，校園性教育同性戀教材就有依據，家長、社會難以接受，以性別平等為由訴求同婚不符邏輯；且美國金賽博士曾說，性傾向是流動的、等於證實同志為後天生成，法律也不應保障「性傾向不穩定」族群。
針對24日釋憲，張守一質疑，專法為立法權限而非大法官職權，並引用憲法第23條對於自由權利的限制，認為同志運動已構成妨害社會秩序與公共利益、同婚立法違憲，對人倫關係更是一大衝擊，絕非用釋憲「硬拗」。
綜整3場記者會，張守一指出，釋憲為「核對憲法」，司法不能凌駕立法，也絕不接受任何形式將同性性行為法制化。大法官既然受理，不能迴避婚姻定義，須將過去釋憲有關婚姻內容詳細討論，目前多名立委提案應屬違憲。
(中時)
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