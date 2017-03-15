許瑋甯後仰自拍 小蠻腰現形好辣

許瑋甯擁俏麗混血外型、精湛演技，演藝成績亮眼。（圖／本報系資料照片）

許瑋甯擁俏麗混血外型，從模特兒出道的她，轉戰戲劇圈表現亮眼，去年拿下台北電影獎「最佳女主角獎」，並以《紅衣小女孩》角逐金馬影后，今年再推出驚悚電影作品，事業如日中天。許瑋甯近日參加法國巴黎時裝周後，繼續在歐洲旅遊，並曬出美照秀蠻腰。

許瑋甯日前體驗歐洲著名的臥鋪火車，身穿黑絲襪的她大秀美腿，模樣俏麗迷人，近日許瑋甯則抵達羅馬競技場，俏皮綁兩條辮子的她後仰自拍，小蠻腰也跟著現形，露出苗條身材曲線，健康美辣翻。

(中時電子報)