同婚釋憲倒數 反同：台灣像鐵達尼就要撞上冰山

婚姻平權再度點燃正反雙方戰火，大法官將於3月24日針對同婚召開釋憲言詞辯論庭。反同團體護家盟繼日前質疑「先射箭再畫靶」，今天第3度前往司法院前抗議，反對同婚。

台灣天主教主教團秘書長陳科指出，尊重同志基本人權與困境，生活與職場中不應有歧視，但婚姻為追求幸福，「找與自己外表、體型一樣的人，會幸福嗎？」男女身體差異才符合人體工學，也能製造愛的結晶、共同為家庭努力。

「台灣現在是鐵達尼號，眼前就是冰山，要撞上還是避開？」他說，釋憲為關鍵時刻，呼籲大法官勿創造時代錯誤。婚姻制度流傳數千年，創新制度恐禁不起考驗。

現場家長代表也泣訴，同性戀就是小時候被誤導、或曾經受過傷，才會做這樣的選擇。「身為愛小孩的父母，我完全可以理解，他們真的很可憐」，這名家長也認為，同性戀對自我認同有問題，最需要的時候卻沒有人可以導正。

(中時)