NBA》拓荒者不敵鵜鶘 送火箭進季後賽

轉隊至鵜鶘的考辛斯，帶領鵜鶘擊潰拓荒者，同時也護送火箭提前取得季後賽門票。(美聯社資料照)

拓荒者15日在客場77比100慘遭鵜鶘修理，同時也拱手護送火箭成為繼勇士與馬刺之後，本季第三支晉級季後賽的球隊。

火箭目前以46勝21敗的戰績名列西區第三，拓荒者29勝37敗暫居第九，如今拓荒者落後火箭16.5場勝差，而例行賽只剩下16場比賽，因此即便拓荒者接下來16戰全勝也追不上火箭，因此，火箭得以在提前15場比賽的情況下取得季後賽門票。

此外，根據《BPI》球隊實力預測，火箭本季最終戰績會有56勝，也意味著未來的15場比賽可拿下10勝，勝率66.7%，頗具挑戰性。

拓荒者此役打來可說是荒腔走板，投籃命中率低至30.3%，還比三分球的投籃命中率34.4%來得低，全隊只有2人得分上雙，先發球員更僅有利拉德攻下29分，其他四位球員都是個位數，這樣的攻擊效率不輸也難。

還在利拚季後賽入場券的鵜鶘，6人得分上雙，考辛斯22分、9籃板，「一眉哥」安東尼戴維斯15分、15籃板。

(中時電子報)