曾發現鐵達尼 俄科學院攜手中山探測海洋
俄羅斯科學院希爾紹夫（P.P. Shirshov）海洋研究所為全球第一個發現「鐵達尼號」殘骸的科學機構，中山大學15日與俄科學院海研所簽訂合作協議，雙方未來將針對水下潛航器研發製造，及深海底床物搜尋與撈取等相關工程技術切磋交流。
中山大學校長鄭英耀強調，中山將在4年內投入2000萬元台幣進行大規模海下技術研究及學生培育計畫，包括洋流發電深海錨定、探勘被稱為新世代能源的「甲烷水合物（可燃冰）」、台灣的海流變化監測及水下文化資產發掘等皆可望成為雙方合作項目。
俄羅斯科學院希爾紹夫海洋研究所副所長Peter Zavialov推崇中山長期投入海洋研究，他提到，電影《鐵達尼號》內多次出現沉沒海底、巨船殘骸的經典畫面，其實幕後功臣就是2艘全球最先進的俄羅斯「和平號」潛水器，潛水器曾率先發現當年鐵達尼號的沉船位置，探索和拍攝沉船殘骸。
而雙方將就水下潛航器，包括無人水下航行器（AUV）及水下機器人（ROV）如水下攝影機、燈、聲納系統和關節臂等進行深度學術交流。中山大學副校長陳陽益日前研發全球唯一的黑潮洋流發電技術，未來可望成為替代能源之一，他讚許「和平號」進行多次海底探險，相繼發現德國戰艦「俾斯麥號」與「鐵達尼號」殘骸，甚至出動至北極海床探索，輝煌成果受全球注目，中山大未來也將率團至俄國取經。
中山已設立全國唯一「高階水下文化資產學程」培育專業人才，課程包括水下考古、水下文化遺產再利用、海洋相關法律及高階潛水調查技術、海底工程探測資料處理等，如今與國際頂尖研究團隊合作，將一同為大眾揭開海底世界的神秘面紗。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。