曾發現鐵達尼 俄科學院攜手中山探測海洋

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俄科學院海研所為全球第一個發現「鐵達尼號」殘骸的科學機構，15日與中山簽訂合作協議；左起希爾紹夫海洋研究所副所長Peter Zavialov、中山大學校長鄭英耀、副校長陳陽益。(劉宥廷翻攝)

俄羅斯科學院希爾紹夫（P.P. Shirshov）海洋研究所為全球第一個發現「鐵達尼號」殘骸的科學機構，中山大學15日與俄科學院海研所簽訂合作協議，雙方未來將針對水下潛航器研發製造，及深海底床物搜尋與撈取等相關工程技術切磋交流。

中山大學校長鄭英耀強調，中山將在4年內投入2000萬元台幣進行大規模海下技術研究及學生培育計畫，包括洋流發電深海錨定、探勘被稱為新世代能源的「甲烷水合物（可燃冰）」、台灣的海流變化監測及水下文化資產發掘等皆可望成為雙方合作項目。

俄羅斯科學院希爾紹夫海洋研究所副所長Peter Zavialov推崇中山長期投入海洋研究，他提到，電影《鐵達尼號》內多次出現沉沒海底、巨船殘骸的經典畫面，其實幕後功臣就是2艘全球最先進的俄羅斯「和平號」潛水器，潛水器曾率先發現當年鐵達尼號的沉船位置，探索和拍攝沉船殘骸。

而雙方將就水下潛航器，包括無人水下航行器（AUV）及水下機器人（ROV）如水下攝影機、燈、聲納系統和關節臂等進行深度學術交流。中山大學副校長陳陽益日前研發全球唯一的黑潮洋流發電技術，未來可望成為替代能源之一，他讚許「和平號」進行多次海底探險，相繼發現德國戰艦「俾斯麥號」與「鐵達尼號」殘骸，甚至出動至北極海床探索，輝煌成果受全球注目，中山大未來也將率團至俄國取經。

中山已設立全國唯一「高階水下文化資產學程」培育專業人才，課程包括水下考古、水下文化遺產再利用、海洋相關法律及高階潛水調查技術、海底工程探測資料處理等，如今與國際頂尖研究團隊合作，將一同為大眾揭開海底世界的神秘面紗。

(中時)