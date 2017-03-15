駁只會救名犬 陳珮騏反擊酸民「別秀下限丟臉」
藝人陳珮騏常在臉書分享救助流浪動物的訊息，希望能引起社會大眾關注，不過卻被酸民砲轟「只救名犬」，讓她罕見動怒在臉書反擊，「我救米克斯時你沒看見，是你的問題不是我」，甚至要對方別搞不清楚狀況，就急著丟臉秀下限。
陳珮騏貼出對話紀錄，只見酸民留訊質問「只會救名犬，什麼時候你家才會出現混種米克斯」，這讓陳珮騏大動肝火反嗆對方「我在救時你沒看見，那問題就不是出在我身上」，還要對方別只會躲在鍵盤背後酸人，如此不會顯得自己有多突出，在別人眼中只是更加可笑，更怒嗆對方沒任何資格說嘴。
此外陳珮騏也提醒粉絲別再留言讚美她，做這些事情純粹想號召大眾做公益，而不是光想獲得網路上空泛的讚美，甚至還自嘲從文章就可看出自己個性有多機車，絕不是螢光幕前那樣漂亮善良，直白的言論也獲得上千網友按讚力挺。
(中時電子報)
關鍵字：陳珮騏
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