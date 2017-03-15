中年配偶愛吃醋 恐患「嫉妒妄想症」

台中慈濟醫院身心科醫師曾秀甄建議，「嫉妒妄想症」患者最好夫妻倆一起接受諮商治療。（王文吉攝）

身心科醫師曾秀甄指出，「嫉妒妄想症」好發於40歲以上的中年男女，男性又高於女性。（王文吉攝）

從商的陳先生年過四旬忽覺綠雲罩頂，頻質問「是不是在外面有小王？」還動手勒頸、把老婆關進冰箱，甚至持刀威脅要殺光全家。經太太報警強制送醫，才知患有「嫉妒妄想症」，經求助台中慈濟醫院身心科醫師曾秀甄，夫妻倆一起治療，狀況才改善。

曾秀甄表示，身陷其中的病人懷疑另一半「為什麼突然打扮？」「為什麼上班都上到那麼晚？」「為什麼會帶土司回家？」這類莫名其妙的爭執，天天上演。

陳先生數個月看見太太穿新裙子出門，竟妒火再起，開車載著太太前往偏山區，途中拿刀威脅「殺光全家」，陳太太嚇得報警強制送醫；身心科曾秀甄醫師評估陳先生為典型「嫉妒妄想」病人，先安排住院再給予夫妻治療，服藥後已能和平相處。

曾秀甄表示，「嫉妒妄想症」好發於40歲以上的中年男女，男性又高於女性，特徵是只要有一點蛛絲馬跡就能捕風捉影，一口咬定絕對不單純，即便找不到任何實證，也深覺一定有外遇。

曾秀甄表示，患者通常是夫妻中個性比較內向、不善於交際的那一個，一開始只是杯弓蛇影的懷疑，演變到百分百肯定一定有問題，跟蹤、偷看手機只算小事，男性常會暴力相向，女性則是成天吵鬧。

曾秀甄醫師建議患者家屬，應採中立態度傾聽夫妻雙方說法，協助明辨真假，如懷疑有病態行為，應柔性勸說就醫；被懷疑的配偶則可先尋求心理諮商、專家意見，並鼓勵另一半連袂找醫師治療，兩人一同面對，找回家庭的和諧。

(中時)