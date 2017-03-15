法官協會：公開審判不當然等於法庭直播

司改國是會議委員日前提案通過「事實審法院審理期間法庭直播」決議。法官協會今天指出，公開審判不當然等於法庭直播，盼司改國是會議宜慎思。

「總統府司法改革國是會議」第四分組第二次會議於3月10日舉行；該組召集人許玉秀會後轉述，當天的會議中，18位委員全體同意通過大法官召開憲法法庭言詞辯論，最高法院和最高行政法院召開言詞辯論庭都該直播。

許玉秀指出，這些是法律審，其他涉及事實審的直播，有3位委員反對事實審直播，10位委員贊同，5位委員沒有表示反對，多數認為可以直播，但是在什麼條件和範圍內直播。

許玉秀也說，委員們認為可由司法院研議直播範圍和條件，有5位委員沒有設定範圍，12位委員則建議具體方向，包括地方法院、高等法院、高等行政法院和智慧財產法院的一二審案件。

對此，中華民國法官協會今天在臉書發表聲明指出，「公開審判不當然等於法庭直播，司改國是會議宜慎思。」

法官協會說，司法院大法官或最高法院審理部分案件時，已有開放法庭直播的先例，但必須指出的是，高等法院、地方法院等「事實審」法院的審理，性質上不同於司法院大法官或最高法院之「法律審」。

簡單地說，「事實審」必須進行「證據調查」，而不是單純的針對法律見解進行辯論而已，亦即除了法官、檢察官、律師之外，更有被告、證人、鑑定人、被害人等各相關人民必須協同參加法庭活動。

法官協會指出，一旦「公開審理」擴大至「法庭直播」，並非僅止於公開程度之差異，尚須考慮各類訴訟參與者面對媒體傳播所承受的心理壓力、是否影響證人到庭作證意願、被告亦可能面臨全民公審等諸多因素，必須妥適權衡公開直播之公益性與訴訟參與者之基本權，而非流於即興式的改革意見。

法官協會談到，為因應此項可能的重大變革，司法院已委託專家嘗試比較各先進國家實務運作現狀、正反論點及技術支援等層面進行通盤研究，更排定於4月28日及5月5日舉辦學術研討會，廣邀各界提供意見。但司改國是會議卻未及參考此等研究結果，倉促決定開放法庭直播，誠屬遺憾。

法官協會也談到，公開、透明是建立司法信賴的必要條件，法官審理個案的態度亦需要接受適當監督，但現行法院審判程序或判決書除依法不得公開者外，均已公開，任何人可隨時旁聽觀察，法庭並有全程錄音，得供檢視法官審理個案的態度。對此，即認不足而有更多監督之必要，但仍不得因而侵害人民的隱私權、妨害證據之調查、造成「全民公審」的不良結果。

法官協會強調，公開審判不當然等於法庭直播，縱使司改國是會議結論僅具建議性質，相關執行事項或立法問題仍有待其他機關辦理，然司法改革問題經常是牽一髮而動全身，在尚未就相關議案利弊得失充分進行討論之前，實不宜對任何議題輕易做出結論。1060315

(中央社)