護照破損 台女稱遭馬國關35小時

一名暱稱「喬妹」的民眾日前在臉書貼文表示，9日搭機前往馬來西亞，因護照破損，被海關沒收手機並遭關35小時才遣返。外交部今天表示，駐處已向吉隆坡機場了解相關情形。

該名女性網友在臉書上說，他9日搭機前往馬來西亞，護照內頁因日前在日本購物有釘上免稅單，被日本海關撕破，馬來西亞海關藉此刁難，將他叫到辦公室，沒收護照跟手機，還叫他給錢，他不願意給錢，就被關進牢裡35個小時才遣返。

外交部表示，已於第一時間主動掌握相關訊息，並由駐處聯繫吉隆坡國際機場移民局執法組，瞭解當日情形。

外交部說，馬國回覆表示，該名女性民眾於9日搭乘亞洲航空（Air Asia）班機，於晚間8時30分抵達吉隆坡，因所持護照毀損（damaged passport），機場移民官裁定拒絕入境，並予以遣返，11日上午9時20分搭乘亞洲航空班機返回台灣。但並未說明是否有沒收護照和手機，以及將其關進牢裡等狀況。

外交部表示，馬來西亞拒絕旅客入境並予以遣返的標準作業程序，是若當日無法登機返國，旅客將被安置在機場的「照護室」（holding lounge），並儘速進行遣返作業；旅客在留置期間的相關情形，馬國移民局不會告知相關的外國使領館單位。

只有當馬國移民局認為有必要將旅客移送至機場附近的臨時安置所（depot），留置或調查較長時間時，才會通知外國使領館。

外交部表示，若國人認為在國外受到不當對待或發生緊急狀況，在當地可向駐外館處尋求協助，或回國後向外交部主動反應，提供相關證據。1060315

(中央社)