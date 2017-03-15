林聰賢談農舍案：不要黑狗偷吃賴給白狗
農舍疑涉貪案受關注，農委會主委林聰賢說，用地變更跟建照都在前縣長呂國華任內核發，開發商負責人林岳賢是現任國民黨議員林明昌的父親，都是國民黨，不要黑狗偷吃賴給白狗。
農委會主委林聰賢今天赴立法院經濟委員會報告「禽流感現況、防疫措施與檢討」專案報告，並備詢。
鏡傳媒針對農舍案進行，於8日報導「檢調追林聰賢遭控圖利」，立委孔文吉要他說明。
報導指稱，「檢調接獲檢舉，指控林聰賢在嚴拆假農舍時，獨厚宜蘭五結鄉「綠舞園區開發案」，即便不符合『促進民間參與公共建設法』開發面積須達10公頃以上的規定，仍發放建照，也未撤案恢復農地原貌。」
報導並說，「巧的是，林聰賢才放行，開發商龜山島公司的持股，即由四維航運接手，遭控圖利財團3億元，這也是總統蔡英文任內，首位遭檢調鎖定追查的民進黨閣員。」
林聰賢說，這個案子原來在前縣長呂國華的時候，國民黨兩位黨主席有去剪綵，不論是用地變更或是建照的發放都在呂國華任內。
他並說，孔文吉說的對，要還一個公道，所以「不要黑狗偷吃賴給白狗」。
孔文吉並說，但在林聰賢任內轉手的。林聰賢回應，「轉手也跟我沒關係啊！是土地自由買賣。」
林聰賢還說，「您應該更要了解，龜山島公司負責人就是國民黨籍議員林岳賢的爸爸林明昌，都是貴黨的同志啊！」但林聰賢也說，「是不是清白？不是我說的算，但是沒有像媒體說的那麼複雜，都很簡單。」1060315
(中央社)
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