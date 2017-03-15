恐怖情人殺前女友 檢起訴求重刑

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蔡姓男子與大陸籍吳姓女子發生感情糾紛，要求復合遭拒後持刀刺殺78刀，造成吳女傷重死亡。雄檢偵結，依殺人罪嫌起訴，並向法官求處從重量刑。

領有身分證並來台10多年的吳女與被告蔡男原是男女朋友，同居在高雄市小港區，因雙方感情及金錢糾紛，於民國103年間分手。

吳女於105年9月7日於一家便當店工作後返家休息，但因直到傍晚仍未到班，便當店同事打電話又沒人接聽，認為可疑打電話報警求助。

轄區高雄市警察局小港分局員警會同消防隊員破門進入，發現有男女各一名倒臥房間內，其中吳女左頸部被插入一刀為致命傷，已無生命跡象；另一名為蔡男，胸部有刀傷，仍有生命跡象，經送醫急救後救回，現場並查扣凶刀一把，警方將全案移送高雄地檢署偵辦。

高雄地檢署偵結，認蔡男下手殘忍，且造成被害人兒子心理傷痛，依殺人罪嫌起訴，並向法官求處從重量刑。1060315

(中央社)