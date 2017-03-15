中美若貿易戰 李克強：美資首當其衝
中國大陸國務院總理李克強今天說，中美在就業、匯率、安全等問題看法不一，應坐下來談；中美若爆發貿易戰，受損的是外資企業，首當其衝的是美資企業，大陸不希望看到貿易戰。
在外傳中國大陸國家主席習近平4月將赴美會晤美國總統川普（Donald Trump）之際，李克強說，中美外交部門正就兩國元首會晤進行溝通。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天閉幕，李克強出席會後記者會回答中外媒體提問。根據大陸央視直播，第一個被點名發問的美國有線電視新聞網（CNN）記者問及中美關係未來如何發展時，李克強作上述表示。
李克強說，自己對中美關係前行持樂觀態度。中美已有廣泛共同利益，雖在就業、匯率等問題上有些看法不一，在安全問題也有不同認識，但雙方都需要保持戰略定力，加強溝通，坐下來談。
至於中美貿易問題，李克強表示，國際一個權威智庫前兩天發表文章說，若中美發生貿易戰，首先受損的是外資企業，首當其衝的是美資企業。中國大陸不希望看到打貿易戰，貿易戰帶不來貿易公平，而且雙方都受損。
他說，大陸全國「兩會」（全國人大、政協會議）期間，來自外貿企業的人大代表向他表示，雖然中國大陸是貿易順差，但企業生產產品利潤90%以上是美國企業拿走，陸企拿到的利潤最低只有2%至3%。
他指出，中美關係不管有什麼樣的坎坷，還是要向前走、向好處走；中美雙方有智慧來管控分歧，有需要、也有條件擴大共同利益。
此外，李克強提到，川普當選後和習近平通電話，都表示要共同推進中美關係向前發展。川普和美國新政府的高官也都明確表示，要堅持「一個中國」政策。
李克強說，「堅持一個中國政策，這是中美關係的政治基礎，不是風雲變幻能夠動搖的，也動搖不得」。有了這樣一個政治基礎，中美合作的前景是廣闊的。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。