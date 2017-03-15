中美若貿易戰　李克強：美資首當其衝

中國大陸國務院總理李克強今天說，中美在就業、匯率、安全等問題看法不一，應坐下來談；中美若爆發貿易戰，受損的是外資企業，首當其衝的是美資企業，大陸不希望看到貿易戰。

在外傳中國大陸國家主席習近平4月將赴美會晤美國總統川普（Donald Trump）之際，李克強說，中美外交部門正就兩國元首會晤進行溝通。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天閉幕，李克強出席會後記者會回答中外媒體提問。根據大陸央視直播，第一個被點名發問的美國有線電視新聞網（CNN）記者問及中美關係未來如何發展時，李克強作上述表示。

李克強說，自己對中美關係前行持樂觀態度。中美已有廣泛共同利益，雖在就業、匯率等問題上有些看法不一，在安全問題也有不同認識，但雙方都需要保持戰略定力，加強溝通，坐下來談。

至於中美貿易問題，李克強表示，國際一個權威智庫前兩天發表文章說，若中美發生貿易戰，首先受損的是外資企業，首當其衝的是美資企業。中國大陸不希望看到打貿易戰，貿易戰帶不來貿易公平，而且雙方都受損。

他說，大陸全國「兩會」（全國人大、政協會議）期間，來自外貿企業的人大代表向他表示，雖然中國大陸是貿易順差，但企業生產產品利潤90%以上是美國企業拿走，陸企拿到的利潤最低只有2%至3%。

他指出，中美關係不管有什麼樣的坎坷，還是要向前走、向好處走；中美雙方有智慧來管控分歧，有需要、也有條件擴大共同利益。

此外，李克強提到，川普當選後和習近平通電話，都表示要共同推進中美關係向前發展。川普和美國新政府的高官也都明確表示，要堅持「一個中國」政策。

李克強說，「堅持一個中國政策，這是中美關係的政治基礎，不是風雲變幻能夠動搖的，也動搖不得」。有了這樣一個政治基礎，中美合作的前景是廣闊的。1060315

(中央社)