馬國鳳談地震 學生妙問沒收到國家預警

唐獎「女性永續科學發展科學週」今天邀請中央大學教授馬國鳳，到花蓮縣慈濟大學談地震科學。一位學生好奇發問，地震預警究竟有沒有用？為何自己沒收到「國家級預警」。

馬國鳳是台灣地震研究權威，今天到花蓮演講，吸引花蓮高中、花蓮女中、慈濟大學附中的學生到場聆聽，問答時間互動熱烈，學生們拋出許多有趣的問題。

一位慈大附中學生發問，近來許多人認為，地震前會有一些天然現象，例如動物異常的遷徙，是否能將這些現象「數據化」，用於地震預測上，減少災害的發生。

馬國鳳表示，生物現象一直是科學家感興趣的領域，中國大陸雲南就有生物地震研究所。然而，科學強調「重複性」，狗吠、螞蟻遷徙有太多的原因，不一定都跟地震有關，如果能分解、歸納出來，對地震研究來說，就可能是不錯的「暗示」。

另一位學生好奇，台灣的地震預警到底能做到怎樣的程度？上一次地震時，為何他沒有收到「國家級預警」的簡訊。

馬國鳳表示，台灣的地震預警和日本比起來，還有一些路要走，其中有許多限制，包括政府政策、通訊科技等，也跟國土的寬廣有關。

對於沒收到國家級預警，除了電信公司的問題外，馬國鳳還提出一個可能，就是你根本不在危險的地方。馬國鳳說，頻寬是很珍貴的資源，不可能台灣發生所有的地震，都一下子傳給2300萬人，必須有所選擇。

馬國鳳指出，目前國家級警報，優先對預測震度4級以上區域的民眾發送，讓大家有幾秒的時間避免危害。因此如果沒收到警報，可能是你根本不在危險區域內，就不必特別擔心。

馬國鳳在演講中也提到，預警雖然只提前幾秒鐘，但還是能做到很多事情。例如可以讓高速行駛中的列車減速，讓進行中的外科手術做穩定措施，也可以暫停工廠生產線，減少產品損失等。

馬國鳳也提醒青年學生，隨時都要有所警覺，到公共場所、飯店時，要注意逃生出口、可以躲避的角落等。台灣平均每30年會有一次嚴重地震，但你永遠不知道會發生在今年還是明年。1060315

(中央社)