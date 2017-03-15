與總統餐敘 魏明谷提縣市長提名現任優先

彰化縣長魏明谷指出，昨天和總統蔡英文餐敘面呈彰化縣勞資對一例一休意見書，也當面向總統建議縣市長提名現任優先。

包括台中、宜蘭以及新竹等綠營執政的縣市長昨天晚上北上和總統蔡英九餐敘，席間總統蔡英文關心地方執政的情形，也傾聽縣市首長的意見。

魏明谷指出，大家關心的一例一休議題，他雖然沒有和蔡總統交換意見，不過他有帶著一份彰化縣政府蒐集的有關資方及勞方對於一例一休意見的書面報告，他有把報告呈給蔡總統作參考，也相信總統的幕僚一定會審慎研究，做出適當的回應。

針對縣市長選舉方面，魏明谷說，現在國民黨還在選黨主席，各縣市誰會是對手還不是很明朗，不過他也提到民進黨明年縣市長的提名，希望以和為貴，並以現任為優先，在國民黨執政的艱困地區希望能辦徵召，不要辦理初選。1060315

(中央社)