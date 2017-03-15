砂輪機彈飛割傷工人手掌

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我要評比

李男不慎遭砂輪機割傷。(黃靖惠翻攝)

基隆市30歲李姓工人今天上午10時許，正在愛七路一處民宅施工，卻不甚遭砂輪機割傷右掌，所幸送醫救治後已無大礙。

李男今天上午10時許正在愛七路一處公寓內施工，用砂輪機切割浴室木門框，未料機器突然彈飛割傷右手，傷痕長達8公分且深達見骨，緊急送往基隆長庚醫院救治，目前無生命危險。

(中時)