偽造在訓證明 2士官遭起訴
陸軍關渡地區指揮部方姓、王姓2中士，去年承辦部隊下基地任務時，因受訓名冊有誤，致核對名單時少了4人；方、王擔心影響測驗成績，竟異想天開，涉嫌偽刻陸軍砲校士官長印鑑，謊稱4人因在砲校受訓；台北地檢署今依違反陸海空軍刑法之偽造文書罪起訴2人。
去年9月，負責參三情報作戰訓練業務的方、王2人，接獲雲林基地長官來電詢問受訓名單，因實際下基地的人數，比受訓名冊少4人，2人一時找不到4人，竟謊稱4人在砲校受訓，並偽刻砲校士官長的公務章，偽造4人的在訓證明。
雲林基地收到方、王2人偽造的在訓證明後，致電向砲校查證發現此事，事後遭新北市憲兵隊送辦。
檢方調查時，2人認罪，指擔心此事恐影響部隊測驗成績，才偽刻砲校士官長的公務章，並偽造4人的在訓證明，依法起訴2人。
(中時)
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