NBA》韋少 哈登 詹姆斯聯手用大三元創歷史

雷霆韋斯布魯克再用大三元寫紀錄，目前單季已出現了33次大三元。(美聯社資料照)

雷霆韋斯布魯克、火箭哈登與騎士詹姆斯可說是本季例行賽MVP的熱門人選，如今這三人卻攜手用「大三元」創造了歷史。

詹皇輕鬆繳出本季第10次大三元成績，率騎士擺脫低潮擊潰活塞。(美聯社)

「大三元」製造機韋斯布魯克，15日在與籃網之戰中繳出25分、12籃板、19次助攻，本季第33次大三元紀錄，帶領球隊122比104輕鬆獲勝，同日騎士128比96擊潰活塞，詹姆斯16分、11籃板、12助攻，本季第10次大三元，而哈登則是在前天與騎士交手時寫下本季第16次大三元。

哈登繳出本季第16次大三元成績單，助火箭後來居上擊敗騎士。(美聯社)

原本市場上最難出現的「大三元」，沒想到本季出現了3名球員單季都拿下超過10次大三元的場景，創下NBA史上新猷，球迷們有幸見證了這歷史一刻。

(中時電子報)